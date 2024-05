Muere Kabosu, perrita que inspiró el meme Doge y la criptomoneda Dogecoin

STAFF ED.-

Kabosu, la shiba inu que inspiró el famoso meme Doge y la criptomoneda Dogecoin, falleció este viernes, según informó su dueña, Atsuko Sato, en su blog y redes sociales.

Sato compartió un emotivo relato sobre los últimos momentos de Kabosu, describiendo cómo la perra se durmió plácidamente en una mañana iluminada por la luz del sol y acompañada por el canto de los pájaros.

Nacida el 2 de noviembre de 2005, Kabosu fue rescatada de ser sacrificada por una organización de bienestar animal antes de ser adoptada por Sato.

Kabosu se convirtió en una sensación en internet gracias a una fotografía cómica publicada en el blog de Sato, que la catapultó a la fama mundial como el meme Doge.

La imagen de Kabosu fue luego utilizada para crear Dogecoin, una criptomoneda que alcanzó mayor notoriedad tras las inversiones de Elon Musk.

Kabosu, the iconic Shiba Inu that inspired countless Doge memes, has died aged 18. pic.twitter.com/9sLsOYXE1t

— IGN (@IGN) May 24, 2024