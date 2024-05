Muere Morgan Spurlock, cineasta de «Super Size Me», a los 53 años por cáncer

STAFF ED.-

Morgan Spurlock, cineasta nominado al Oscar por el documental “Super Engórdame” (Super Size Me) de 2004, falleció a los 53 años debido a cáncer.

Su familia informó este viernes que Spurlock murió pacíficamente en Nueva York, rodeado de familiares y amigos, el jueves 23 de mayo de 2024.

A principios de año, había estado recibiendo quimioterapia, según medios estadounidenses.

Craig Spurlock, hermano del cineasta, expresó su tristeza y orgullo por Morgan.

«Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial».

Morgan Spurlock fue conocido por su capacidad para combinar entretenimiento y crítica social en sus documentales, dejando un impacto duradero en la industria cinematográfica.

JUST IN: 'Super Size Me' filmmaker Morgan Spurlock has died at the age of 53 from complications of cancer.

Spurlock released a documentary in 2004 where he ate McDonalds every day for 30 days.

At the end of the experiment, Spurlock's cholesterol shot up 65 points and he gained… pic.twitter.com/Rv8ZqypMDV

