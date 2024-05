Siguen apagones en La Pesca; ya van para una semana así

José del Carmen Perales Rodríguez

Después de tres días de padecer un apagón generalizado en esa zona, habitantes del poblado La Pesca del municipio de Soto la Marina han tenido que soportar otros tres días con variaciones de voltaje y nuevos apagones que duran desde unos minutos hasta varias horas.

En una nueva denuncia enviada a través de las cuentas de redes sociales de El Diario, los quejosos cuestionaron la eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pues si bien sus trabajadores han permanecido en la zona, la realidad es que han dado una solución a medias.

“Reconocemos el esfuerzo de los trabajadores, pero no sabemos si les hacen falta materiales o transformadores porque no han podido dejar bien el servicio, ya se nos echó a perder todo en los hogares y desde luego los comerciantes y pescadores”, comentaron.

Refirieron que el pasado domingo por la mañana se registró el apagón general, que dejó durante más de 72 horas sin electricidad al poblado y fue hasta la noche y madrugada del miércoles que se restableció, pero de forma intermitente.

“Volvió la electricidad el miércoles pero en menos de cinco horas tuvimos varios apagones, así nos hemos mantenido hasta este viernes en el que nuevamente hubo un apagón prolongado y la electricidad regresó a media tarde, pero no sabemos cuánto vaya a durar”, añadieron.

En su denuncia pública, los habitantes de La Pesca consideraron que solo se están haciendo remiendos a la red eléctrica, pues aseguraron que se requiere de una intervención más fuerte para que la solución sea definitiva o más duradera.

“La red ya está muy afectada, hay más prestadores de servicios como hoteles y restaurantes, más comercios, pero la red ya no resiste y urge que le metan mano de verdad porque hasta ahora solo han sido remiendos”, concluyeron