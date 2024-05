Vaticano anuncia la canonización de Carlo Acutis: “apóstol de internet”

STAFF ED.-

Carlo Acutis, un adolescente conocido como el “apóstol de internet” por su fervor religioso y talento informático, será canonizado tras la atribución de un segundo milagro, según anunció el Vaticano.

El papa Francisco autorizó al Dicasterio para la Causa de los Santos a promulgar el milagro atribuido a Acutis, llevando al joven un paso más cerca de la santidad.

Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos, Carlo Acutis murió a los 15 años de leucemia fulminante el 12 de octubre de 2006 en Monza, Italia.

Carlo fue un apasionado de internet y utilizó su talento para crear páginas web religiosas y una exposición sobre milagros eucarísticos, combinando su fe intensa con su habilidad tecnológica para evangelizar.

The tomb of Carlo Acutis in Italy

“Jesus is my great friend and the Eucharist my highway to Heaven" –

Carlo Acutis

