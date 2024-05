“Fue un desastre absoluto, no teníamos ritmo”: Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), quien largará decimoctavo este domingo en el Gran Premio de Mónaco, declaró que la jornada en la que quedó eliminado en la primera ronda de la calificación “fue un desastre absoluto” y que “está totalmente perdido el fin de semana”.

“Hoy fue un desastre absoluto, no los encontramos y no teníamos el ritmo”, apuntó.

“En mi última vuelta, cuando las cosas parecían ir bien, llegué a las curvas 6 y 7, que estaban llenas de tráfico; y luego había unas pegatinas o algo así tiradas en la pista; y no pude sacar la vuelta que quise”, explicó el piloto.

Pérez explico que tan solo dos o tres décimas lo habrían cambiado todo, sin embargo, no logro sacarlas: “desafortunadamente, las gomas estaban demasiado calientes y no pude superar la Q1” indicó.

A difficult Saturday in Monaco for the Bulls.#F1 || #MonacoGP pic.twitter.com/mWtInEQDvD

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 25, 2024