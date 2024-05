Incendio en una zona de juegos en India deja al menos 24 muertos

Al menos 24 personas, en su mayoría menores, perdieron la vida este sábado en un incendio en una zona de juegos de un local comercial en el oeste de India, informó un funcionario local.

Alrededor de nueve personas fueron hospitalizadas a causa del incidente y se teme que el balance de víctimas aumente, precisó Prabhav Joshi, funcionario del municipio de Rajkot, en el Estado de Gujarat.

Más de 300 personas se encontraban en la estructura del parque de diversiones TRP cuando se declaró el incendio, debido a que es un fin de semana de vacaciones de verano, declaró Ilesh Kher, oficial de bomberos de Rajkot.

There was a massive fire at Gamezone in Rajkot, Gujarat today.

24 persons, including 9 children lost their lives. 💔 pic.twitter.com/vaDqrPKnV0

— Cow Momma (@Cow__Momma) May 25, 2024