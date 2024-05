Checo Pérez agradece salir ileso tras choque en el GP de Mónaco

El fin de semana en Mónaco no terminó de la mejor forma para los de Red Bull, en especial por el accidente que sufrió Checo Pérez en la primera vuelta del Gran Premio.

A pesar de que el monoplaza terminó destrozado, el piloto mexicano logró salir ileso y pudo comentar sus reacciones acerca del choque con Kevin Magnussen.

A través de su cuenta de X (Twitter), el piloto expresó su alivio por salir ileso del choque con el piloto de Haas, y espera que esto sirva como un borrón y cuenta nueva para el Gran Premio de Canadá.

The most important thing today is that we can all go home. It was a very serious and completely unnecessary accident from my point of view.

I also hope that every photograph that was in the area is ok.

It’s a weekend to learn from and turn around as a team. Preparation for… pic.twitter.com/aeO2dLmYtX

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 26, 2024