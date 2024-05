Incendio en hospital infantil deja al menos 7 bebés muertos y 5 en estado crítico

STAFF ED.-

Un devastador incendio en el Baby Care Hospital de Nueva Delhi, ocurrido la pasada medianoche, dejó al menos siete recién nacidos muertos y cinco más en estado crítico.

El suceso, que causó escenas de pánico y dolor entre los familiares, ocurrió en el barrio de Vivek Vihar, donde una fuerte explosión a las 23:30 horas locales desencadenó el incendio.

Vecinos y testigos describieron cómo el personal médico huyó del lugar, dejando a los bebés atrapados en el edificio envuelto en llamas.

Brijesh Goyal, un residente cercano, relató cómo la explosión y el posterior incendio causaron una enorme capa de humo y fuego.

Varios residentes, arriesgando sus vidas, escalaron el muro del hospital para rescatar a tantos recién nacidos como pudieron.

En total, 12 bebés fueron rescatados con vida, mientras que siete cuerpos fueron recuperados del lugar.

🚨🚨 Very Sad news! 7 newborn babies died in a massive fire at New Born Baby Care Hospital in Vivek Vihar, Delhi. This heart-wrenching incident has shaken everyone. My deepest condolences to the affected families… #Delhites #Tragedy #FireAccident pic.twitter.com/ypBFMvDOYn

#WATCH | Delhi: Fire incident at a New Born Baby Care Hospital in Vivek Vihar: Forensic team and DCP Shahdara Surendra Chaudhary arrive at the spot

6 newborn babies died and several others were injured after a fire broke out at the Newborn Baby Care Hospital in Vivek Vihar last… pic.twitter.com/eh9hocr6LZ

— ANI (@ANI) May 26, 2024