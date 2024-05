Muere baleado actor estadounidense al tratar de evitar un robo

Los Ángeles, E.U., agencias.- Johnny Wactor, un conocido actor por participar en más de 150 episodios de la serie «General Hospital», interpretando a Brando Corbin, murió baleado este fin de semana al tratar de evitar un robo en Los Ángeles, informaron medios locales.

Su fallecimiento fue confirmado por la madre del actor de 37 años, que fue asesinado cuando trataba de detener el robo del convertidor catalítico de su automóvil en el centro de la ciudad.

El actor al parecer enfrentó a tres hombres que estaban realizando el robo cuando uno de ellos le disparó. Los sospechosos huyeron del lugar.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes acudieron al centro de la ciudad tras el reporte de un hombre herido por una bala. El actor fue trasladado a un hospital donde murió horas después.

Johnny Wactor comenzó su carrera actoral en el 2007 en el exitoso programa de Lifetime ‘Army Wives’. Algunos de sus créditos más importantes incluyen ‘Westworld’, ‘NCIS’, ‘Criminal Minds’ y ‘Hollywood Girl’.

Johnny Wactor, a ‘General Hospital’ actor, has died. He was 37. A law enforcement source says three suspects were trying to steal the catalytic converter from Wactor’s vehicle. When he confronted them, the suspects shot him and fled the scene. Wactor was taken to a local… pic.twitter.com/UJQ86UeK4S

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 26, 2024