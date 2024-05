Agencias

El cuarteto femenino que protagoniza la cinta en español “Emilia Pérez”, formado por la actriz trans Karla Sofía Gascón, las estadounidenses Zoe Saldaña y Selena Gomez y la mexicana Adriana Paz, fue recompensado con un premio colectivo a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes.

Karla Sofía Gascón, de 52 años, da vida a un capo del narcotráfico en México que quiere cambiar de sexo y de vida. Ella misma interpreta al líder del cártel y a la mujer después de la transición. Es la primera intérprete trans en alzarse con este premio en Cannes y dedicó el galardón a esta comunidad.

“Quiero que este premio tenga una especial parte para todos esos actores y actrices que nos partimos todos los días llamando a las puertas y no se abren. Pues que sepáis que a veces esas puertas se abren”, afirmó Karla al recoger el galardón, muy emocionada, en nombre de todas sus compañeras.

La actriz, además, utilizó el escenario para mandar un contundente mensaje contra la transfobia, lo cual fue aplaudido por el auditorio. “Y cómo no, a todas las personas trans que estamos sufriendo todo el puto día el odio y cómo nos denigran. Mañana esta noticia que veis aquí estará llena de gente diciendo las mismas cosas terribles de siempre”, lamentó.

De igual manera, aseguró que como en “Emilia Pérez” todo el mundo puede cambiar a mejor; la actriz española nació como Carlos Gascón en Alcobendas (afueras de Madrid), donde conoció a los 19 años a la que sería su esposa, Marisa, en una discoteca. Con ella tuvo una hija, que ahora tiene 13 años.

Las tres siguen juntas. Su hija ahora tiene dos madres, una medida que no fue fácil de lograr, a pesar de que España, donde cambió de sexo e identidad al cabo de un doloroso proceso en 2018, es uno de los países más liberales del mundo en la materia.

La actriz también les dedicó el premio a ellas, “que me aguantan todos los días mis locuras. He tenido una vida un poco extraña. Y me quedaban cositas por hacer. Y una de estas es esto, estar aquí”, explicó tras el espectacular estreno de la película “Emilia Pérez”, del francés Jacques Audiard.