César Vázquez Luna

Cd. Victoria, Tam.-

Los cuatro equipos de la Capital del estado dominaron el handball de Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica, ciclo 2023-2024, tras ganar sus respectivas categorías y ramas en acciones disputadas en la duela del Gimnasio del Polideportivo Victoria “Ing. Américo Villarreal Guerra”.

En la categoría de Primarias se disputaron dos emotivas y disputadas finales.

La primera final en la rama varonil representando a la Supervisión Regional No. 1 de Educación Física, la primaria José Vasconcelos de esta Capital sufrió, pero al final de cuentas se alzó con el triunfo 20-17 frente a la escuela Green Wold Florence Terry A. C. con sede en Río Bravo en un partido de un constante ir venir por ambos contendientes.

Gran trabajo de los maestros Lulu Pacheco Meza y Jorge Villanueva al frente de este gran conjunto.

Y en partido por el tercer lugar Colegio Anglo Mexicano, de la Supervisión Regional No. 23 de Tampico, se impuso 12-6 a la Supervisión No. 5 de Nuevo Laredo.

En la rama femenil la escuela primaria Redención del Proletariado, representando a Ciudad Victoria y a la Supervisión Regional No. 1 de Educación Física, se alzó con un sufrido campeonato al imponerse 17-15 a la primaria Francisco Nicodemo de la Supervisión Regional No. 9 de Reynosa en otro vibrante partido que hizo emocionar a la afición hanbollera y familiares de las chicas protagonistas.

Al frente de la Redención del Proletariado Luis Enrique de la Garza y Hugo Sánchez.

En partido por el tercer lugar primaria Lucino Gaytán García, de la Supervisión Regional No. 26 de Tampico, venció 14-9 a la Supervisión Regional No. 5 de Nuevo Laredo.

EN SECUNDARIAS

En el nivel de secundarias se disputó a round robin con los siguientes resultados:

En la rama femenil Tampico se impuso 4-3 a Río Bravo, Victoria 29-2 a Tampico y Victoria superó a Río Bravo, mientras en la rama varonil Tampico 13-12 a Reynosa, Victoria 19-17 a Tampico y Victoria 24-7 a Reynosa.

Campeón en femenil Técnica No. 1 “Gral. Álvaro Obregón” de Victoria, subcampeón Secundaria General No. 2 “Profr. Tirso Saldívar González” de Tampico, y tercer lugar General No. 4 “Leona Vicario”.

En varonil campeón Técnica No. 1 “Gral. Álvaro Obregón” de Victoria, subcampeón General No. 2 “Profr. Tirso Saldívar González” y tercer lugar “Profr. Gumersindo Guerrero García” de Reynosa.

Al terminar la actividad deportiva se entregaron medallas y trofeos a los tres primeros lugares de cada rama y categoría.