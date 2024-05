Confía AMLO en los resultados de las elecciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que hay confianza en el resultado de la elección el 2 de junio, en la autoridad electoral y en la ciudadanía.

AMLO descarta un posible fraude

En la conferencia de prensa matutina, el presidente señaló que ya no existen las mismas condiciones que en otros años, descartado la posibilidad de un fraude.

En base a lo que las encuestas indican, Claudia Sheinbaum se encontraría a la delantera de la carrera presidencial, por lo que se le cuestionó al mandatario cuál sería la reacción en caso de que resultara ganadora la oposición tras las elecciones para elegir al próximo titular del Ejecutivo el 2 de junio.

“Es que ya son otras condiciones, es otro México, ya no hay fraude, es que a nosotros nos robaban las elecciones”, expresó.

“¿Hoy hay confianza en la autoridad electoral?”, se le insistió al presidente.

“Sí, sí, no sólo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo, el pueblo de México está muy politizado, muy concientizado, muy despierto”, acotó.

López Obrador refirió que “nosotros cuando no creían que se iba a poder llegar a la presidencia para impulsar una transformación, nos decían, algunos de buena fe, nos decían, no se podrá nunca porque si los dados estaban cargados siempre y las cartas estaban marcadas y era común el fraude y nosotros lo padecimos, y muchos yo me acuerdo de elección de 2012”.