Cristiano Ronaldo se convierte en máximo goleador en cuatro ligas distintas

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en ser el máximo goleador de la primera división de cuatro ligas diferentes: LaLiga, Premier League, Serie A y Saudi Pro League tras acabar en primera posición en la tabla de goleadores de la liga de Arabia Saudí.

El portugués cerró la temporada con 35 goles en 31 partidos con cuatro ‘hat-tricks’, cinco dobletes, el último el pasado lunes frente el Al-Ittihad en la última fecha, y solo nueve partidos sin marcar, lo que le ha permitido aventajar en siete goles al serbio Aleksandar Mitrovic, del Al-Hilal.

Proud to make history as the first top scorer in 4 countries 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇪🇸 🇮🇹 🇸🇦 A huge thank you to all the clubs, teammates and staff who helped me along the way. pic.twitter.com/wmimyDrRP2

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 28, 2024