Moana 2: revelan póster y fecha de estreno de la cinta de Disney

Moana 2 se ha convertido en una de las películas más esperadas por los entusiastas de Disney, y el día de hoy fue compartido el primer póster oficial, así como la fecha de estreno de la cinta.

El poster fue compartido en las redes sociales de Disney Latino y del actor Dwayne Johnson, quien interpretó al personaje de Maui en la primera película de ‘Moana’, en 2016.

The ocean is calling her back 🌊🌺

Experience the new trailer for Disney’s #Moana2 tomorrow and see the movie only in theaters November 27, 2024!

~ Maui🪝 pic.twitter.com/B3kM2zNGKl

— Dwayne Johnson (@TheRock) May 28, 2024