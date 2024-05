«Que los neolaredenses no se rajen»: García Repper

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam. – Tras la denuncia de hechos que se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por actos de violencia e intimidatorios que se ejercen sobre militantes y simpatizantes de Morena en Nuevo Laredo, el representante propietario de dicho instituto político ante el Ietam y ante el Consejo Local del INE Andrés Norberto García Repper Favila pidió a los neolaredenses superar el miedo «y no rajarse».

«Que los neolaredenses no se rajen, que eso nada mas es miedo, lo que quieren es que no salgan a votar para que voten por el Prian y ya con eso», refirió.

«No lo van a lograr, la gente ya no se deja», recalcó.

El representante de Morena ante instancias electorales insistió en su llamado a la ciudadania de Nuevo Laredo a no dejarse intimidar y salir el próximo domingo dos de junio a participar en la jornada electoral.

«No darles ese gusto, si te asustas están logrando su objetivo, todos tienen que salir a votar», enfatizó.

En entrevista, Repper Favila adelantó que después de acudir ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales dicha denuncia también la habrán de presentar ante la instancia federal, y mientras tanto, dijo, ya se dio inicio a las investigaciones.

«Ya me hablaron de la Fiscalía, me dijeron que ya va un equipo de fiscales especializados a Nuevo Laredo a dar vigilancia», afirmó el representante propietario de Morena ante el Ietam y ante el Consejo Local del INE.

Repper Favila reveló que se trata de cuando menos nueve militantes y simpatizantes de Morena que han sido amenazados, golpeados y amagados con armas por personas que les exigen votar por la candidata de Fuerza y Corazón por Tamaulipas a la alcaldía de Nuevo Laredo Yahleel Abdala Carmona.

«Empezó hace tres semanas, no les dicen somos del grupo a, b, c, pero sí les dicen vota por Yahleel, o no votes en contra de Yahleel o no operes en contra de Yahleel», detalló.

Por último, reveló las situaciones que han enfrentado quienes han sido agredidos; «han sido golpeados, amedrentados, los han sacado de sus casas en la noche y los han amargado con armas».