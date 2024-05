Joven es descalabrada por un granizo durante fuerte tormenta

Agencias.- En los últimos días en diferentes estados del país se han presentado fuertes lluvias y granizadas que han provocado caída de postes, árboles, e incluso han dejado varios heridos, como el caso de una joven en Nuevo León que fue descalabrada por una bola de granizo.

La joven originaria de Monterrey, Leslie Zapata, explicó en un video en TikTok que le cayó una bola de hielo del tamaño de una pelota de tenis durante la inesperada tormenta que azotó a la capital en días pasados.

Comparte en video su experiencia

A través de un video que compartió relató que primero estaban cayendo bolas pequeñas de granizo y que de repente empezaron a caer más grandes.

“Me pegó el granizo aquí, horrible, era una cosa como de este tamaño, como de las fotos que puse estaban chiquitas, estaban como así, y luego de repente comenzaron a caer unas así y esa fue la que me dio en la cabeza y lo peor es que no me había dado cuenta hasta que ya me había llenado de sangre”.

Señaló que en ese momento acudía a tomarse la foto del título, lo cual lamentó porque ésta saldrá con la herida provocada por el granizo, “esta cosa así, o sea, va a salir ni de ped.., se va a quitar con maquillaje, qué oso”.

Ante la caída de granizo se recomienda

Una de las recomendaciones es que se va manejando hay que diminuir la velocidad y dejar al menos medio metro de distancia con el auto de adelante.

Mantener la calma y evitar frenar bruscamente. Si estas en la calle, buscar un lugar para protegerse.

Evitar transitar por zonas inundables y retirarse de postes o cables de electricidad.