Madre sentenciada por matar a su hija diabética de 4 años con refrescos

Tamara Banks, de 41 años, fue sentenciada a prisión en Ohio después de declararse culpable de matar a su hija Karmity Hoeb, de cuatro años, al darle refrescos.

La pequeña murió en 2022 debido a daño cerebral causado por diabetes no diagnosticada, provocada por el consumo de biberones con fórmula mezclada con una bebida azucarada.

Karmity falleció en el Hospital Infantil de Cincinnati el 25 de enero de 2022 por cetoacidosis diabética.

Según la fiscalía, la niña ya estaba gravemente enferma días antes, pero Banks no buscó ayuda médica hasta que la niña dejó de respirar.

Las autoridades informaron que Karmity sufría de abuso y negligencia, careciendo de atención médica y nutricional, y su dentadura estaba completamente deteriorada al momento de su muerte.

