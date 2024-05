Trabajadores quedan ‘colgados’ en el aire tras fuertes vientos en China

Varios trabajadores de mantenimiento de vidrios quedaron colgando del edificio de la televisora estatal china, la CCTV, en el centro de Beijing después de que la capital fuera azotada por fuertes vientos durante la tarde del jueves (hora local). Un video viral en las redes sociales capturó la aterradora escena de los trabajadores suspendidos en el aire, sostenidos solo por cuerdas.

El incidente ocurrió durante una tormenta que trajo fuertes lluvias, truenos, relámpagos y granizo a varias áreas de Beijing. Los vientos alcanzaron niveles de entre 60 y 100 kilómeotros por hora, causando caos en toda la ciudad. En la montaña Qianlingshan, ubicada en el distrito de Fengtai, las ráfagas de viento llegaron a una velocidad máxima de 37.2 metros por segundo, equivalente a la fuerza de un tifón, según las autoridades meteorológicas.

When the strong wind hit, the staff on the CCTV building were cleaning the glass curtain wall of the building and evacuated urgently in the strong wind. https://t.co/nxyScBUvAQ pic.twitter.com/9GykUCR7KJ

— Jim (@yangyubin1998) May 30, 2024