Detienen a más de 50 personas tras Final de Champions League

La policía de Londres informó haber efectuado 53 detenciones en Wembley, donde el Real Madrid conquistó su 15ª Champions League ante el Borussia Dortmund.

La mayoría arrestados lo fueron por intentos de invasión de perímetro de seguridad, según la policía, que indicó que este tipo de acciones suelen darse en los grandes eventos deportivos por parte de personas que carecen de entrada.

Además, cinco personas fueron detenidas por invadir el terreno de juego.

😡 Embarrassing start for UEFA & Wembley as series of pitch invaders go unchallenged & disrupt start to game. Delay of 2 minutes #UCLfinal pic.twitter.com/hP3etCMJRI

— Craig Hope (@CraigHope_DM) June 1, 2024