Familiares de rehenes en Gaza exigen a Israel aprobar plan de tregua

La plataforma que representa a los familiares de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza exigió al gobierno israelí aprobar el plan de tregua anunciado ayer por el presidente estadounidense, Joe Biden.

Exigen aprobar tregua

El grupo, que se ha manifestado constantemente para exigir un acuerdo que permita liberar a los rehenes, “se pondrá en contacto en las próximas horas con todos los miembros del Gabinete (de Guerra), del Gobierno y de la Knéset (Parlamento), y exigirá la aprobación inmediata del plan”, según un breve comunicado.

El plan anunciado ayer por Biden, que ya ha sido enviado a Hamás, contempla tres fases en las que se sucederían varios intercambios de rehenes israelíes por presos palestinos, mientras las tropas se retiran gradualmente del enclave para poner en marcha un plan de reconstrucción.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó haber autorizado a sus negociadores a presentar un borrador de tregua a Hamás para liberar a los secuestrados, no obstante, dejó claro que la guerra no terminará hasta que Israel no logre sus objetivos militares, entre los que se encuentra la eliminación total de “las capacidades militares y de gobierno” de Hamás en Gaza.

El grupo islamista, por su parte, dijo que ve “positivamente” la propuesta de tregua referente a un alto al fuego definitivo, la retirada de las fuerzas israelíes del enclave, la reconstrucción de Gaza y el intercambio de prisioneros, y aseguró estar dispuesto a tratar cualquier plan que incluya estos puntos.

Hamás lleva días insistiendo en que está preparado para alcanzar un acuerdo de liberación de los secuestrados a cambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, siempre y cuando Israel ponga fin a la guerra en Gaza, que ya se ha cobrado más de 36 mil 300 vidas.