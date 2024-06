No tenía planeado volver a participar, pero estoy aquí, contrátenme: Geño

Patricia Azuara

Cd. Victoria, Tam.- Eugenio Hernández Flores aseguró “No tenía planeado volver a aparecer en una boleta, pero estoy aquí, contrátenme”. El ex gobernador y candidato a la senaduría, acudió a emitir su voto a las nueve de la mañana en la capital del Estado.

Satisfecho por desarrollo de campañas

En entrevista se dijo satisfecho por el desarrollo de las campañas en donde recorrió todo el Estado. Recordó que tras su encierro injustamente, revaloró las posibilidades de volver a contender porque se dio cuenta, dijo, que hay mucho por hacer.

“Cuando deje la gubernatura no pensé que volvería a estar en la boleta, sin embargo las circunstancias que me sucedieron, mi encierro injusto, también me hizo revalorar y reconsiderar estar nuevamente en la boleta porque me di cuenta que hay mucho por hacer en nuestro país, en nuestro Estado”.

Hay cuestiones que hay que trabajar

“Hay cuestiones que tenemos que trabajar, y tengo experiencia y ya no voy a decir más porque va a parecer que es promoción. Me siento fuerte y capaz de hacer el trabajo por el cual estoy pidiendo que me contraten”.