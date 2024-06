Agradece Eugenio a tamaulipecos que votaron por él

Patricia Azuara

El candidato al Senado por el PVEM, Eugenio Hernández Flores, aceptó que el resultado de la elección no le favorece, por lo que a través de un video agradeció a los tamaulipecos que lo apoyaron y confiaron nuevamente en él.

Agradece el apoyo recibido

“Amigos de Tamaulipas, gracias por todo su apoyo, gracias por sus muestras de cariño y solidaridad para este servidor. En esta elección el pueblo ya decidió y no me corresponde ir al Senado de la República, estoy muy contento, muy agradecido por tantas muestras de cariño y apoyo hacia mi persona, agradezco o al PVEM la oportunidad que me dio de ser candidato de recorrer Tamaulipas de recontactar con tanta gente valiosa que a lo largo y ancho de nuestro estado están trabajando todos los días”.

Gracias por esa oportunidad también al pueblo de Tamaulipas que me abrió sus puertas y ya decidió la ciudadanía, dijo al referir que respeta su decisión, “la respeto y vamos a apoyar a todos los ganadores, para que asuman su responsabilidad y que sigan trabajando unidos por el bien de Tamaulipas y de México”.

Felicita a Claudia Sheinbaum

“Felicito a la Doctora Claudia Sheibaum que logro triunfo contundente y eso habla de que vamos a tener un gobierno humanista en todo el país los próximos seis años, así que felicidades a la doctora Sheimbaum, felicidades a los senadores que a partir del primero de octubre estarán en la cámara”.

“Mis respetos para ustedes, mis mejores deseos, que les va muy bien, que trabajen mucho por Tamaulipas y por México. Quiero felicitar también al señor gobernador porque su partido, MORENA le fue muy bien en Tamaulipas y en México éxito para todos y a trabajar por México y por Tamaulipas”.