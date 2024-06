Comunidad internacional felicita a Claudia Sheinbaum

STAFF ED.-

La comunidad internacional ha felicitado a Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la primera mujer en ganar las elecciones presidenciales en México.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, calificó el triunfo como una «victoria histórica».

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su deseo de fortalecer los lazos entre España y México.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también destacó los profundos vínculos entre México y la UE y manifestó su intención de fortalecer las relaciones bilaterales.

Líderes de América Latina también celebraron la elección de Sheinbaum.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a Sheinbaum y expresó su deseo de seguir fortaleciendo la relación entre Cuba y México.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, destacó la gran participación en las elecciones y felicitó a Sheinbaum, Morena, PT y los movimientos sociales.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, celebró el triunfo de Sheinbaum como un logro para el pueblo mexicano y la democracia.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, compartió que habló por teléfono con Sheinbaum para desearle suerte en su gestión.

Destacó la fortaleza democrática del pueblo mexicano.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, también felicitó a Sheinbaum y expresó su deseo de trabajar en estrechar los vínculos entre ambos países.

Congratulations to Mexico’s president-elect, Claudia Sheinbaum, on a historic win.

Our free trade agreement is the envy of the world, and the result of a strong, mutually beneficial relationship.

I look forward to strengthening that relationship with you to create more…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 3, 2024