Continúa al alza la atención por enfermedades del calor

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.-

La atención de casos de personas con complicaciones relacionadas con las altas temperaturas, se elevó exponencialmente durante el mes de mayo al menos en los 20 municipios que son atendidos por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM)

Carlos González Castro, director de CRUM Tamaulipas, comentó lo anterior y añadió que la intervención de los socorristas en este tipo de sucesos, se da a partir de la solicitud de atención, a través de la línea de emergencia 911.

“Hemos tenido un incremento en atenciones a personas en la vía pública con algún malestar causado por el calor, en las cifras preliminares del mes pasado alrededor de 50 incidentes relacionados, cuando en meses pasados era de tres a siete”, comentó.

El funcionario agregó que los servicios que han prestado no solo han sido para atender personas en la vía pública, sino también a domicilio pues se han encontrado con casos en los que las personas viven en condición precaria y expuesta al calor. “El calor ha venido aumentar este tipo de incidentes no solo en la vía sino también dentro del hogar, como es el caso de personas de la tercera edad con alguna patología previa o que no tienen acceso al aire acondicionado o tienen un abanico muy precario”, explicó.

González Castro añadió que hay casos que son multifactoriales porque se combinan el calor, sus enfermedades y un mal control, pues no hay apego al tratamiento y eso genera un descontrol metabólico que desencadena estas complicaciones.

“En esta temporada la mayoría de los casos atendidos involucran personas adultas mayores postradas en cama o no postradas, así como también trabajadores que están a la intemperie y eso les causa afectaciones”, apuntó.

Mencionó que esta estadística corresponde solamente al CRUM que abarca la Capital del Estado y los 19 municipios aledaños, faltaría tener los datos del resto del estado como por ejemplo El Mante que registra temperaturas más elevadas.

“Nosotros acudimos en todos los casos que se solicite el apoyo porque hay un cuadro agravado, incluso en el caso de personas que están en situación de calle o laboran en cruceros”, concluyó.

