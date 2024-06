¡Perrifuncionaria electoral! Daisy se roba el corazón de los votantes

STAFF ED.-

Los funcionarios de casilla juegan un papel esencial en la realización del proceso democrático. Son responsables de la organización y supervisión de la jornada electoral, asegurando que todo se desarrolle de manera ordenada y justa.

En la colonia El Carmen de Puebla, una perrita llamada Daisy se convirtió en la sensación de las redes sociales.

Daisy, portando el característico chaleco gris del Instituto Nacional Electoral (INE), acompañó a su dueña, quien debía servir como funcionaria de casilla.

La perrita se mostró vigilante, asegurándose de que nadie se saltara la fila de los votantes, lo que la convirtió en una defensora de la democracia muy especial.

A ver señor, no se meta en la fila o lo muerdo, no, no me importa que sea candidato… pic.twitter.com/oMcNgshOVt

— Diputados Out of Context (@DiputadosOut) June 2, 2024