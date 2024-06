Desinteresado en homenaje póstumo

La nueva serie de Prime Video, “¿Quién lo mató?” ha generado un gran interés entre los mexicanos al abordar el trágico caso del fallecimiento de Paco Stanley, el carismático conductor que fue asesinado el siete de junio de 1999.

Ese día, la televisión mexicana dedicó varios homenajes al querido conductor, entre los más destacados fue el programa especial de Tv Azteca donde Pati Chapoy recordó una entrevista en la que Stanley habló abiertamente sobre su perspectiva de la muerte.

Años antes de su trágico fallecimiento, el querido conductor de “Pácatelas”, ya había reflexionado sobre la muerte. Con su característica forma de ser, fue sorprendentemente claro y conciso al opinar sobre este tema.

Y es que la reportera de una conocida revista le preguntó a Stanley cómo le gustaría trascender en la vida, y la respuesta del famoso presentador de televisión fue sincera y reveladora, pues admitió que no le interesaba nada de eso.

“Eso no me interesa para nada. El día que te mueres, pues ya, ahí mueres. Que te recuerden tus seres queridos solamente, los muertos se van cuando el olvido te sepulta”, dijo Paco. Además, expresó su deseo de no recibir homenajes ni tener multitudes tras su muerte.

Lo anterior porque él creía que lo realmente importante es ser recordado por las personas cercanas y por las acciones realizadas en vida: “que te recuerde la gente que te quiso simple y llanamente por el afecto que te tienen. Estás en vida a través de tus obras. Eso de los homenajes y las multitudes no va conmigo”.

Sin embargo, durante el homenaje póstumo, Chapoy señaló que, a pesar de los deseos de Stanley, tanto ella como la cadena televisiva consideraban importante rendir homenaje y recordar al conductor, algo que sigue pasando año con año desde su fallecimiento.