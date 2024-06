Asesinan a Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán

STAFF ED.-

Presuntos sicarios asesinaron a Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio de Cotija, Michoacán.

El Gobierno del estado de Michoacán confirmó que la alcaldesa, afiliada al Partido Acción Nacional (PAN), fue atacada la noche del lunes en la plaza principal de Cotija, una comunidad cercana al estado de Jalisco.

Los agresores dispararon rifles de asalto desde una camioneta en movimiento, hiriendo también a uno de los escoltas de Sánchez Figueroa antes de huir.

DETALLES DEL ATAQUE

Los primeros reportes indicaron que Sánchez Figueroa recibió al menos 19 impactos de bala.

A pesar de las heridas, fue trasladada con vida a un hospital regional, donde falleció alrededor de las 21:30 horas.

Este ataque se suma a un historial de violencia y amenazas que la alcaldesa había enfrentado anteriormente.

SECUESTRO Y AMENAZAS PREVIAS

En 2023, Yolanda Sánchez Figueroa fue secuestrada en el municipio de Zapopan, siendo liberada días después tras la detención de al menos tres personas involucradas en su secuestro.

Sánchez Figueroa expresó temor al hablar sobre las demandas de sus captores, las cuales ya había recibido anteriormente por medio de llamadas.

Aunque no detalló las solicitudes por miedo, enfatizó que no necesariamente eran ilegales, pero que no estaban completamente en sus manos.

A pesar de los hechos, expresó su deseo de continuar como alcaldesa, aunque necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y cuidar de su familia, seriamente afectada por el secuestro.

