Checo Pérez renueva contrato con Red Bull por dos años

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez renovó su contrato con Red Bull por dos años más, permaneciendo en el equipo hasta el 2026. Ante este anuncio, se dijo feliz por comprometer su futuro y admitió que es un desafío.

Checo Pérez agradeció a todos por la confianza que todos están depositando en él y espera devolverla con excelentes resultados tanto dentro y fuera de la pista.

“Estoy muy feliz de comprometer mi futuro con este gran equipo, es un desafío como ninguna otra carrera para Oracle Red Bull Racing, tanto dentro como fuera de la pista. Estoy encantado de quedarme aquí para continuar nuestro viaje juntos y contribuir a la gran historia de este equipo durante dos años más. Ser parte del equipo es un desafío inmenso y me encanta. Tenemos un gran desafío este año y tengo plena confianza en todo el equipo en que el futuro es brillante aquí”, comentó.

“Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos muchos más campeonatos que ganar juntos”, agregó.

We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️

Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez

