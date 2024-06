Murciélago muerde pierna de Taylor Momsen durante concierto

STAFF ED.-

Taylor Momsen, quien está abriendo los conciertos de AC/DC en España, se llevó una inesperada sorpresa durante su actuación en el Estadio Olímpico La Cartuja, en Sevilla.

Mientras interpretaba una canción, un murciélago se sujetó a su pierna, situación que el público notó y trató de comunicarle.

Inicialmente, Momsen no comprendía lo que ocurría hasta que miró hacia abajo y soltó un grito de ayuda.

Su equipo de apoyo se acercó rápidamente, pero no lograban espantar al murciélago.

Tras varios intentos, lograron hacer que el animal volara sobre el escenario y el estadio.

ROCK AND ROLL MOMENT…in Sevilla Wednesday during “Witches Burn” a BAT 🦇 clung to my leg…in the moment I was performing and had no idea until the crowd kept screaming and pointing…yes he bit me…so rabies shots for the next two weeks 😖thanks the staff at the hospital who… pic.twitter.com/h53nw4mP8b

— Taylor Momsen (@taylormomsen) May 31, 2024