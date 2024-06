Revelan la razón de la salida de Siboldi de Tigres

Una vez oficial la salida de Robert Dante Siboldi de la dirección técnica de Tigres, Miguel Arizpe, columnista de mediotiempo, reveló el motivo que habría detrás de la salida del estratega uruguayo, el cual se liga a la eliminación en Cuartos de Final del Clausura 2024 ante el Monterrey.

Distintas fuentes explican que no fue por una cuestión exclusivamente deportiva, sino que tiene una polémica base, que apunta a la honestidad del uruguayo.

«Fue por temas de un equipo, hubo cierta deshonestidad al enfrentar a un rival que eliminó a Tigres. El que no quiera entender que no lo entienda, pero es real que lo fuerte está… No podemos hablar de un amaño porque no hubo un amaño, pero duda y se hizo una investigación del porqué Tigres perdió de la forma que perdió contra Monterrey en los Cuartos de Final», señaló.

De acuerdo a Arizpe, fue una fuente dentro de la Federación Mexicana de Futbol la que le reveló qué fue lo que ocurrió en un enlace que se realizó desde Monterrey hasta la Ciudad de México, todo a raíz de las suspicacias que surgieron por la forma como Rayados pasó sobre el club de la UANL en la Liguilla.

«Gente de la federación me lo dijo hoy a medio día, investigaron porque tenían muchas dudas de cómo enfrentó a Monterrey, de cómo hizo cambios a Monterrey y cómo Monterrey sabía cómo iban a jugar. Esto me lo informó un directivo de la federación, incluso ya hay una investigación más profunda del tema».

Jesús Barrón, presente en la mesa de análisis, le cuestionó si se trataba de un «chisme» o «especulación», palabras que Arizpe descartó, ya que es un tema que viene de días atrás. «Ya se sabe cuál fue el motivo y que tenían tiempo en investigación, hasta ahora que explotó la olla».