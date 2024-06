CIUDAD DE MÉXICO, junio 4, (Agencias)

El cantante Ricky Martin es un artista que ha logrado conectar con su público, aunque suena fácil, la verdad es que el famoso tuvo muchos altibajos durante sus 40 años de carrera.

Con el tiempo aprendió que lo único que necesitaba para ser tan querido como lo es ahora, además de se talentoso, es ser auténtico, un proceso que no fue tan sencillo y que requirió mucho valor.

En 2010 escribió: “hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida”, y a partir de ese momento se convirtió en mucho más que un icono musical, se transformó en la fuerza e inspiración de miles de personas.

Ahora, el famoso ha dejado un poco de lado su carrera musical para retomar su faceta actoral, y es que Martin aseguró que “siempre quise contar historias. Al principio de mi vida artística, en la música, también estaba contando historias”.

“Volver a esto (actuar) no es ‘volver’, porque siempre estuvo ahí; y trabajar con Ryan Murphy en ‘El asesinato de Gianni Versace’, lo activó muchísimo. Creo en decretar. Lo declaras, lo lanzas al universo y las cosas se van dando”, dijo.

El artista recordó que ha tenido “la fortuna de coincidir con grandes productores con quienes comparto mis preocupaciones o deseos de cómo quiero llevar mi carrera y creamos estrategias para abrir caminos”.

Por otra parte, expresó que uno de los personajes con los que más conectó fue con el de Robert de “Palm Royale” ya que es un hombre que esconde su sexualidad. “Hay mucha gente que pasa por esta vida con mucho dolor”, señaló.

“Al yo poder hablar de mi proceso, mucha gente se me ha acercado y me ha dicho: ‘Ricky, gracias porque por ti me conozco, gracias porque por ti conozco mejor a mi madre, a mi tío, a mi abuelo, a mi padre…’ Y eso es ganancia”, expuso.