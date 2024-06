Jirafa levanta a una niña que visitaba un safari

Una familia en Texas se llevó tremenda sorpresa cuando visitaron un conocido safari, y no precisamente por los animales salvajes que pudieron conocer, sino porque terminaron interactuando muy de cerca con uno de ellos.

Y es que una jirafa levantó a la pequeña hija de la familia de tan solo dos años, aprovechando el momento en el que la familia se acercaba en auto a estos enormes animales.

Este inesperado encuentro quedó capturado en cámara, mostrando el momento en que una jirafa levantó y luego dejó caer suavemente a la pequeña Paisley, mientras la familia exploraba el Fossil Rim Wildlife Center en Glen Rose.

Dramatic footage captured the moment a giraffe grabbed a young girl from her family’s vehicle at a Texas safari park.

The video then shows the child being dropped back into an adult’s arms. No one was injured. https://t.co/U9LSc2j47U pic.twitter.com/Wbs9UyVFRC

— ABC News (@ABC) June 5, 2024