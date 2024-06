Mujer apuñala a un niño de 3 años y su madre en un supermercado

Satff Ed.-

Un niño de tres años fue apuñalado hasta la muerte por una mujer en un supermercado en Ohio.

el niño se encontraba sentado en un carrito del supermercado cuando Bionca Ellis, de 32 años, lo ataco a él y a su madre, y se alejó.

Ellis fue arrestada en el estacionamiento con un cuchillo de cocina en la mano y fue acusada de asesinato agravado con una fianza de 1 millón de dólares.

Ellis estaba en el supermercado Giant Eagle en North Olmsted, un suburbio de Cleveland, cuando siguió a la madre y su hijo hasta el estacionamiento.

La madre del niño, Margot Wood, estaba a punto de cargar sus compras en el vehículo cuando Ellis corrió hacia ellos, apuñalando al niño dos veces.

Julian Wood, de 3 años, murió en el hospital, mientras que su madre fue tratada por una herida de puñal en el hombro.

❗🔥🇺🇲 – In a tragic incident at a Giant Eagle store in Ohio, a 3-year-old boy named Julian Wood was fatally stabbed while his mother, Margot Wood, was loading groceries.

The assailant, identified as Bionca Ellis, 32, was apprehended at the scene with the weapon in her… pic.twitter.com/V6gqKiwIOl

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 5, 2024