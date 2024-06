Ordena Juez de amparo a CFE reinstalar energía eléctrica a escuela primaria de Reynosa

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Reynosa, Tam.- Un Juez de Distrito ordenó a la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), coordinarse con el gobierno de Tamaulipas para reinstalar el servicio de energía eléctrica en una escuela primaria de Reynosa.

Al resolver el amparo indirecto 2003/2023, el Juez Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, advirtió que la falta de energía eléctrica en el centro educativo propicia salones sin aire acondicionado o ventiladores, necesarios ante las altas temperaturas.

Además, provoca aulas oscuras o mal iluminadas, y la imposibilidad de utilizar equipos como las computadoras e impide el acceso al internet, lo que limita el aprendizaje de niñas y niños.

En su sentencia, el juzgador determinó que, la falta del servicio provoca que las y los estudiantes enfrenten condiciones precarias de aprendizaje, lo que afecta los derechos humanos a la educación, a la salud y el acceso a la energía, los cuales deben ser protegidos por el Estado en beneficio de las niñas y los niños.

Consideró que existe interrelación de estos tres derechos: educación, salud y energía eléctrica, porque uno no puede desarrollarse sin el otro, toda vez que sin energía eléctrica se podrían producir daños a la salud de los menores de edad, que harían nugatorio su derecho al estudio, y sin la energía eléctrica no se haría posible el disfrute del derecho a la salud ni el derecho a la educación.

Ante ello, ordenó a la CFE coordinarse con el gobierno del estado para que restablezca de inmediato el suministro de energía eléctrica a la escuela primaria.

Fueron los padres de familia quienes promovieron el amparo luego de que la paraestatal dejó sin energía eléctrica a la escuela, bajo el argumento de que no existe un contrato de servicios celebrado con la institución educativa.