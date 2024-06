CIUDAD DE MÉXICO, junio 5, (Agencias)

La joven Daniela Parra, primogénita del actor Héctor Parra, quien está enfrentando acusaciones de abuso por parte de su hija Alexa, recientemente tuvo un encuentro con los medios de comunicación en donde responde a su hermana.

Esto después de que Alexa reclamara a Daniela por “no cuidarla” cuando aún vivían juntas, así como por no apoyarla en su “lucha” contra el padre de ambas; ante esto, quien participó en “Las estrellas bailan” no se quedó callada.

Fue así como Daniela aseguró que ella también era menor de edad cuando sucedieron los supuestos abusos, y pese a eso siempre estuvo al pendiente de ella, además dejó claro que “yo no soy madre de nadie”.

“No puede decir que no la cuidé, que no estuve presente, porque sí lo estuve. Le pregunté, estuve pendiente, pero ella fue quien más cerró todo. Incluso sigue bloqueándome de todas partes, así que la verdad ya no depende de mí”, dijo.

Parra mencionó que “lo intenté, por supuesto que lo intenté como cualquier otra persona”. Por otra parte, señaló que ella está abierta a un reencuentro con Alexa, siempre y cuando sea para pedir perdón.

“Si supiera que sería para pedirme perdón o algo por el estilo, entonces sí. Pero sería en un lugar público… Depende, no estoy segura. Y respecto a mi papá, si siente remordimiento por él, que lo vaya a visitar al Reclusorio Oriente, donde lleva tres años. Ella lo denunció y lo metió ahí”, puntualizó.