Descubren boletas electorales en basura de Ciudad Madero

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Durante la madrugada de este jueves fueron descubiertas varias boletas electorales en un Tamul de la zona norte de Ciudad Madero, se encontraban revueltas entre la basura; el Partido Acción Nacional, pidió a las autoridades competentes la investigación de estos hechos.

El presidente del Comité Municipal del PAN en la urbe petrolera, Francisco Castañeda Cruz, señaló que fue notificado durante la madrugada sobre este hallazgo, por lo que se trasladó hasta este sector del municipio petrolero, límites con Tampico.

«Sí tengo conocimiento de manera oficial e incluso fui hasta el lugar que fue en el Tamul de la colonia ampliación Revolución Verde. Al llegar encontramos todo tipo de boletas, de Senadores, para Diputados Federal, Local, Ayuntamiento, serán alrededor de 700 boletas, estaban acumulados entre la basura, estaban rotas la mayoría», indicó.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos

Detalló que tras constatar los hechos, se dió parte a las autoridades, acudiendo elementos de la Policía quienes resguardaron el área, en tanto que el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, llevó a cabo los trabajos en el lugar.

«Se va a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. No interesa tanto la numerología, lo que nos interesa es el hecho, si nos vamos muy lejos tendríamos que pedir la anulación de la elección», expresó .

Finalmente detalló que la fiscalía será la autoridad quien se encargue de las indagatorias y de dar parte de los hechos al Instituto Nacional Electoral y al Instante Electoral de Tamaulipas.

Ietam continuará con el proceso

Por su parte el presidente consejero del Instituto Electoral de Tamaulipas en Ciudad Madero, Octavio Ruíz Moreno, detalló que de estos hechos se ha enterado a través de lo que está circulando en las redes sociales y hasta la mañana de este jueves, ningún partido político había presentado alguna queja por escrito.

«Nosotros no procedemos hasta que no tengamos una notificación, nosotros no recibimos las denuncias, aquí en su caso es presentarla ante la autoridad correspondiente y nosotros le pasamos al órgano competente, nosotros no somos la autoridad que investiga», externó.

Reiteró que durante los primeros tres días, ningún representante de los partidos, había presentado alguna queja por alguna anomalía.

«Durante la jornada y durante el cómputo hay guardias por parte de las fiscalías de Tampico Madero y Altamira. Nosotros recibimos los 287 paquetes electorales ante la presencia de los representantes de los partidos políticos», aseveró .

☀️ También puede interesarte: Recibe el profe Lorenzo constancia de mayoría en Güémez

Detalló que el proceso continuará hasta que las autoridades electorales determinen lo contrario, por lo que los trabajos en el Consejo Municipal Electoral de Ciudad Madero, seguirá su trayecto.

Durante la madrugada de este jueves fueron descubiertas varias boletas electorales en un Tamul de la zona norte de Ciudad Madero, se encontraban revueltas entre la basura; el Partido Acción Nacional, pidió a las autoridades competentes la investigación de estos hechos.