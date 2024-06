Contenta de ser parte de ‘Bad Boys 4’

Agencias

La actriz mexicana Paola Núñez está de regreso en “Bad Boys: hasta la muerte”, junto a Will Smith y Martin Lawrence como la capitana Rita Secada; quien fue protagonista de varias novelas exitosas, dijo que no pensaba estar en esta producción.

“Cuando me llegó la audición de ‘Bad Boys for Life’ (2020) (la tercera entrega de la saga), la vi y pensé que no era para mí. Y no porque no fuera fan: vi la primera película muchas veces cuando era chiquita”, empezó narrando.

“La razón fue porque tenía que interpretar a la exnovia de Mike Lowrey (Will Smith), y pensé que no había manera. Ya luego llegamos a la lectura de química con él y ahí me empecé a ilusionar”, agregó.

Para la tercera cinta, se planteó modernizar “Bad Boys”: ya no eran los años 90 y la percepción del cine de acción era otra. En 2020 Paola Núñez fue parte de esa renovación de la nueva era de esta saga de acción.

“Es raro verlo de lejos porque a veces se me olvida que yo también formo parte de eso, lo sigo viendo como fan de la franquicia. Me hubiera gustado estar en México, vivirlo y sentirlo, porque cuando lo veo en redes me cuesta identificarme con que también soy parte”, comentó Paola.

La actriz expuso que “la gente ama ‘Bad Boys’, pero también ama a Will Smith y a Martin Lawrence. Volver a ver a Martin es muy importante para la gente, a este comediante icónico de la industria en Hollywood. Espero que le vaya muy bien a la película y que los fans no se decepcionen”.

Núñez recalcó que hizo la película con mucha ilusión, y que es una producción en la que Rita Secada (su personaje) tiene mayor participación, “lo que estamos contando esta vez es sobre esta mujer muy inteligente que toma decisiones incorrectas”.