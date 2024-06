Osa ataca a su entrenador en pleno show en vivo en Rusia

Staff Ed.-

Un momento de pánico se vivió durante una función de circo en la región de Kaluga, Rusia, cuando una osa atacó a su entrenador.

El incidente ocurrió a principios de mes cuando el circo estaba lleno de gente.

El testigo relató que el entrenador intentaba colocar a la osa en una rueda cuando ella se cayó y, enfurecida, se lanzó contra él.

Los niños se asustaron y los espectadores de las primeras filas comenzaron a huir.

En el video que fue compartido en redes se observa a la osa que golpea y arrastra al entrenador, mientras en el fondo se escuchan los gritos de los espectadores.

The bear Dzhema attacked the honored artist Oleg Krasov – the video is sent by viewers. In the footage, the animal fell and then attacked the trainer. pic.twitter.com/XQTuczHVsW

— deepankarthish (@deepankarthishb) June 2, 2024