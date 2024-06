Vence México a Arabia Saudita en el Maurice Revello

La Selección de México Sub-23 sigue con su buena racha en el Torneo Maurice Revello 2024, luego de vencer 3-2 a Arabia Saudita en el Stade de Lattre de Tassigny, Francia, para ponerse sublíderes del Grupo A y mantenerse con vida en el certamen.

México encontró el gol cuando Arabia Saudita era mejor en la cancha. Luca Martínez retuvo el balón en el área y después retrasó para que Alan Bautista mandara su remate al fondo al minuto 34.

Una jugada que se pudo resolver fácilmente se complicó para México. Cuando el balón iba a rebasar la línea final, Antonio Leone lo sacó de cabeza y en el trayecto encontró la mano de Miguel Rodríguez para que se decretara penal.

Talal Haij, de 16 años, cobró a la perfección la pena máxima para el 1-1. El portero mexicano Alex Padilla adivinó la trayectoria del esférico, pero no pudo hacer nada con el zurdazo potente que fue al ángulo al minuto 42’.

En el segundo tiempo, la mala fortuna le llegó a México. Tras un saque de banda, Abdulkarim Darisi se llevó a jugadores mexicanos para después ceder el balón a Abdulmalik Al Jaber, quien mandó un disparo que pegó en el pecho de Jesús Alcantar, lo suficiente para desviar el esférico y vencer al arquero nacional al 51’.

Tres minutos después vino un penal polémico a favor de México. Luca Martínez se habilitó para no caer en fuera de juego, le cedieron el balón y en el mano a mano contra el portero, fue al césped para que la árbitra marcara la falta.

Fue el mismo Luca Martínez el encargado de cobrar el penal. Engañó al arquero al mandar el balón pegado al poste izquierdo al 56’.

México se volvió a poner adelante en el marcador. Remate de cabeza de Luca Martínez que pegó en el poste y Emilio Rodríguez estuvo atento al rebote para mandar el balón al fondo al minuto 70.

El duelo clave que tendrá México será ante Costa de Marfil, que se jugará el próximo domingo.

⏱️90' | #MEXKSA 🇲🇽🇸🇦

Mexico defeats Saudi Arabia to take the second place in Group A !

🇲🇽 MEXICO (@miseleccionmx) 3⃣-2⃣ 🇸🇦 SAUDI ARABIA (@SaudiNT)

⚽ A.Bautista 34' 🇲🇽

⚽ A.Haji (P) 43' 🇸🇦

⚽ J.Alcantar (OG) 52' 🇸🇦

⚽ L.Martinez (P) 57 🇲🇽'

⚽ E.Rodriguez 70' 🇲🇽#TMR2024 pic.twitter.com/Rxw3cNrWB5

— Tournoi Maurice Revello (@TournoiMRevello) June 7, 2024