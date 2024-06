Checo Pérez es eliminado en la Q1 del GP de Canadá

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un fin de semana ‘de pesadilla’, quedando fuera en la Q1 del Gran Premio de Canadá.

La pista del Circuito Gilles Villeneuve tendría amenaza de lluvia, sin embargo, previo a que las precipitaciones se hicieran presentes, Lando Norris tomaría las riendas con un gran agarre que lo llevaría a liderar el primer corte de cara a la ‘parrilla’.

Justamente sería el ‘grip’ con el que Checo Pérez tendría inconvenientes, rezagándose por +0.037 respecto al lugar 15, que era ocupado por el estadunidense, Pierre Gasly, confirmando su eliminación en la Q1.

Los otros pilotos que quedaron fuera son: Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg y Zhou.

La actividad en la Q2 se mantendría con problemas para los Red Bull, pues Max Verstappen llegaría a los últimos 2 minutos fuera de los primeros diez lugares, sin embargo, para sorpresa todos, quienes quedarían fuera serían los dos Ferrari.

❌ BOTH FERRARIS ARE OUT ❌

Late drama as both Leclerc and Sainz fail to make the cut!#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/BZtAHkw3S2

— Formula 1 (@F1) June 8, 2024