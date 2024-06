Guatemala en alerta tras aumento de actividad del volcán de Fuego

El volcán de Fuego, cercano a la capital de Guatemala, presentó actividad explosiva con expulsión de gas y ceniza durante este domingo, informaron las autoridades, alertando al tráfico aéreo y a promotores de turismo sobre el «peligro» en la zona.

En un comunicado, el Instituto de Vulcanología (Insivumeh) señaló que: “el observatorio del volcán de Fuego reporta explosiones débiles y moderadas que ocurren a un ritmo de 4 a 7 por hora, estas explosiones generan columnas de gas y ceniza con alturas entre los 4,300 a 4,800 msnm».

Durante este domingo, el gas y ceniza se desplaza de 12 a 15 km al este y noreste del coloso.

Eruption of the Volcan de Fuego, Guatemala

See the volcanic lightning, arising from colliding, fragmenting particles of volcanic ash

