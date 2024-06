Impactante: Toro salta valla y causa caos en Oregon, dejando heridos

Staff ed.-

Tres personas resultaron heridas cuando un toro de rodeo saltó una valla de protección y corrió por un área de concesión hacia un estacionamiento, el evento de la 84ª edición del Sisters Rodeo en Oregon.

El toro fue sometido por vaqueros tras causar el caos.

El toro, llamado Party Bus, interrumpió el evento mientras la multitud entonaba «God Bless the U.S.A.» de Lee Greenwood, causando caos y derribando un bote de basura.

Un video muestra al toro levantando a una persona del suelo y haciéndola rebotar en sus cuernos antes de que cayera.

Tres personas resultaron heridas, dos de las cuales fueron trasladadas a un hospital local, y un policía sufrió heridas leves.

a bull escaped a rodeo in oregon and the video of it is cinema pic.twitter.com/dLX8UphLze

— Brian Floyd (@BrianMFloyd) June 9, 2024