Usan ciberdelincuentes el Día del Padre para vaciar cuentas

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Los intentos de robar a usuarios de telefonía móvil, a través de las redes sociales, están a la orden del día y los ciberdelincuentes ahora usan el Día del Padre para “enganchar” a las víctimas.

Así lo advierte la Guardia Estatal Cibernética en su más reciente alerta a los tamaulipecos, al ser detectado este nueve intento para robar información financiera de los usuarios de telefonía.

“Circula en diferentes redes sociales un mensaje en donde te comparten un enlace con motivo del Día del Padre, el cual ofrece diferentes premios, por ejemplo hieleras llenas de cerveza, entre otros productos”, se señala de inicio.

Posteriormente, los expertos en seguridad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) advierten que, en caso de acceder al enlace mencionado, los usuarios abren la puerta de sus equipos móviles a los delincuentes, quienes pueden robar información importante, como la de aplicaciones de banca, entre otras.

Ante ello, la Guardia Estatal emite las recomendaciones de rigor, con el fin de que los tamaulipecos no caigan en el engaño y eviten exponer su patrimonio.

1) No proporciones datos personales ni financieros.

2) No interactúes con el emisor, bloquea y reporta el número.

3) Si la información es limitada y confusa no te arriesgues.

4) No dar clic a enlaces desconocidos.

5) Evita compartir el enlace apócrifo a otras personas.

Por último, se recomiendan en caso de ser víctima de este tipo de delincuencia denunciarlo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en tu localidad.

Este tipo de delitos se denomina “phishing” y es un método para engañarte y hacer que compartas contraseñas, números de tarjeta de crédito, y otra información confidencial, haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje o llamada telefónica.