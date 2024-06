CIUDAD DE MÉXICO, junio 11, (Agencias)

Con los años, el famoso comediante mexicano Omar Chaparro aprendió a dejar atrás el pasado y a darle importancia a las cosas que realmente valen la pena.

Y es que el también actor asegura que ahora su mentalidad es diferente y se describe así mismo como un hombre feliz y centrado. “Estoy muy contento, creo que traía una mochila que me quité con el tiempo”, dijo.

“Dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con los años. Estoy muy muy contento y esto apenas empieza”, afirmó durante su paso por la alfombra roja de la cinta “Un viaje al corazón: The Wingwalker”, dirigida por Alonso Álvarez.

Chaparro protagoniza junto a Héctor Jiménez, Max Arciniega, Will Rothhaar, Gustavo Sánchez y Jesús Ochoa dicha producción inspirada en una historia verídica sobre un hombre que es deportado cuando su hija tiene programado un trasplante de corazón.

Dicha situación obligará al protagonista a cruzar las fronteras de regreso a Estados Unidos de la forma más audaz. “Es la primera vez que estoy presentando una película que representa muchas cosas, estoy seguro de que van a llorar”, expuso Chaparro.

A diferencia de otros años, el también comediante aseguró que ya no tiene expectativas sobre ciertos proyectos, solo deja que fluyan las cosas, para no se desilusionarse en caso de que no cumpla con lo que él imaginó.

Por el momento, la película “Un viaje al corazón: The Wingwalker”, que se presentó en la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, aún no tiene fecha de estreno para cines mexicanos.