Pako Aguilar

Peter Hook & The Light, la banda inglesa fundada por el músico Peter Hook, reconocido por su trabajo como bajista en Joy Division y New Order, dio a conocer su visita a nuestro país.

La agrupación nos visitará el próximo 29 de agosto de 2024, se presentarán en el escenario del Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Con esta presentación, la banda formada en 2010 se encontrará con sus fans mexicanos.

Peter Hook & The Light cuentan con un exitoso repertorio musical que se podrá escuchar en su paso por México. Canciones como “Digital”, “Isolation”, “Love Will Tear Us Apart” y “Ceremoy”, además del álbum “Substance” de Joy Division serán parte de su gira.

La habilidad de Peter Hook para llevar adelante la esencia del bajo distintivo que caracterizó el sonido de ambas bandas es evidente en cada uno de sus shows, su influencia en la escena musical es innegable, y su capacidad para cautivar a los seguidores con su presencia en el escenario es algo que no te puedes perder.