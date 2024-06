CIUDAD DE MÉXICO, junio 12, (Agencias)

Tras darse a conocer el noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, el cantante decidió hablar al respecto pues la noticia provocó una ola de odio hacia la joven artista; fue alrededor de las once de la noche cuando el ex de Cazzu salió a dar la cara para poner las cosas en claro.

Nodal explicó que vio necesario salir a aclarar las cosas luego de todos los rumores que empezaron a surgir en redes sociales: “por respeto a mi expareja y a mi actual pareja quería salir a dar contexto”, dijo al inicio de su video aclaratorio.

“Julieta es una persona que amo y tiene mi respeto toda la vida; somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor a veces funciona, nuestro ciclo terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que es mi hija”, expuso.

Asimismo, el exponente de regional mexicano descartó toda versión que apuntaba a una posible infidelidad de su parte hacia Cazzu. Dijo que “a veces el amor no funciona” y que ahora está viviendo muy feliz junto a Ángela Aguilar un amor por el que ambos esperaron mucho tiempo.

“Jamás existieron terceros, no hubo una infidelidad, simplemente, a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando”, recalcó.

Finalmente, Nodal agradeció a todos aquellos que lo han felicitado y se han puesto feliz por esta noticia y por este capítulo en su vida que ha comenzado, señaló que está disfrutando mucho su faceta como papá y también de estar junto a Ángela.