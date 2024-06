Recibió La Salle Victoria importante acreditación

STAFF ED

Tras dos años de trabajo continuo en sus diversas etapas, la Universidad La Salle Victoria ha sido reconocida con la acreditación nacional e internacional para el programa de la Licenciatura en Médico Cirujano, carrera que se imparte en el Campus Ciencias de la Salud “Dr. Rodolfo Torre Cantú”.

Durante el evento se hizo entrega de la placa conmemorativa que avala esta importante acreditación por parte del secretario técnico de COMAEM, Juan Hernández Hernández, convirtiendo a La Salle en la Universidad que destaca en el ámbito médico en la Capital de Tamaulipas y la región.

A partir de enero del 2002 se constituyó el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A. C. (COMAEM), organismo que está avalado por el Consejo para la Acreditación de Educación Superior (COPAES), Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES), la World Federation for Medical Education y The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA).

El objetivo de COMAEM consiste en evaluar los programas educativos nacionales e internacionales de la formación médica por medio de un conjunto de lineamientos académicos, técnicos y administrativos para impulsar la calidad de la educación médica a través de la acreditación, así como promover la evaluación institucional continua de escuelas y facultades para consolidar su excelencia educativa.

COMAEM, respaldado por la World Federation for Medical Education y The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA), es un organismo internacional que cuenta con la autorización y los conocimientos necesarios para acreditar programas extranjeros.

Debido a sus buenas prácticas, dicho Consejo cuenta con el liderazgo y reconocimiento para evaluar la calidad de la educación médica, contribuyendo a garantizar a la sociedad que, las escuelas y facultades de medicina de México y Latinoamérica acreditadas cumplen con los más altos estándares educativos.

En este importante evento se tuvo a distinguidas autoridades en el presídium, entre ellas: el Mtro. Guillermo García López, rector de la Universidad La Salle Victoria y el Mtro. Jorge Arturo Zárate Cisneros, vicerrector Académico.

Así como el doctor Moisés Saldívar Aguilar, director Ciencias de la Salud, el doctor Guadalupe Juan Hernández Hernández, secretario técnico de COMAEM; también asistieron integrantes de la junta de gobierno de la Universidad, autoridades de gobierno del ámbito de la Salud y Enseñanza, directores de Hospitales de Ciudad Victoria y alumnos de la Universidad.