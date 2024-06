Murió Jean Succar Kuri, empresario condenado por pederastia

Jean Succar Kuri, empresario sentenciado a 93 años por pederastia, falleció este viernes 14 de junio alrededor del mediodía en un hospital privado de Cancún, Quintana Roo, al que fue trasladado.

Hace dos semanas, Jean Touma Hanna Succar Kuri había sido trasladado al Hospital General de Cancún “Jesus Kumate”, del Centro de Reinserción Social de Cancún para recibir atención médica y se reportó como «delicado» su estado de salud, pero no se dieron a conocer mayores detalles. Posteriormente, fue trasladado al Hospital PlayaMed en donde murió este viernes.

Trascendió que el empresario de origen libanés, pero nacionalizado mexicano, presentaba problemas cardiacos.

Jean Succar Kuri, identificado como líder de una red de pornografía infantil con su centro de operación en Cancún, purgaba su pena de 93 años de prisión en un penal de Quintana Roo, a donde regresó en septiembre de 2023 luego de que un juez determinó que su traslado a un penal federal en Chiapas había sido ilegal.

En 2011, Succar Kuri pidió un juicio justo y no ser enviado a una prisión de alta seguridad y aceptó que merecía ser juzgado.

«Yo no vengo a defenderme, ni a decir que soy inocente y que soy culpable, lo único que pido, y que es un derecho de cualquier ser humano, es ser juzgado y así como me dieron 13 años (de cárcel) en el federal y que es la instancia, que me dejen apelar que me dejen buscar las instancias y que me den 100 años si soy culpable», comentó en entrevista telefónica.