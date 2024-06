Falla en juego mecánico deja a 30 personas a 116 metros de altura

Visitantes que acudieron a un parque de diversiones en Estados Unidos vivieron momentos de terror luego de que se registrará una falla en uno de los juegos mecánicos, dejando a varias personas suspendidas de cabeza durante casi 30 minutos, por lo que tuvieron que intervenir los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron en el juego “AtmosFEAR” ubicado en el parque de atracciones Oaks en Portland, Oregón. En las imágenes que circulan en redes sociales muestran como el juego mecánico se quedó suspendido justo en el momento que tenía que dar la vuelta, por lo que las personas a bordo quedaron completamente de cabeza a varios metros de altura.

NEW: Around 30 people were stuck upside down on a ride at the Oaks Amusement Park in Portland, Oregon.

It happened on the first day the park opened for the season.

The ride, called «AtmosFEAR,» got stuck, and the riders were hanging upside down for about 15 minutes, about 50… pic.twitter.com/5cqkeQTsK5

