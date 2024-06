Kate Middleton reaparece desde diagnóstico de cáncer

Catalina, princesa de Gales, popularmente conocida como Kate Middleton, saludó desde el balcón del Palacio de Buckingham tras presenciar un desfile militar, en su primera aparición pública del año mientras se somete a un tratamiento para el cáncer.

La princesa pasó dos semanas en el hospital tras someterse a una operación abdominal mayor. Dos meses después anunció que las pruebas habían revelado la presencia de cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia preventiva.

La princesa acudió en un carruaje con sus tres hijos para presenciar el «Trooping the Colour», un desfile militar anual con motivo del cumpleaños del monarca británico, el rey Carlos.

Kate Middleton apareceu pela primeira vez em público, após ser diagnosticada com câncer, a princesa de Gales junta-se à família real no Trooping The Colour, ela passa na carruagem, com o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. #ReinoUnido pic.twitter.com/Hy8GHC4lD6

